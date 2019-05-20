Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении

В Армении протестующие блокируют входы в здания судов страны, следуя призыву армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА «Новости».

Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

По данным агентства, акции проходят как в столице страны Ереване, так и в других областях Армении. Точное число судов, работу которых нарушили протестующие, не приводится.

Ранее сообщалось, что суд решил судьбу сторонника Кочаряна после инцидента на заседании.