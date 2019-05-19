Bild: Меркель готовит отставки в правительстве ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель рассматривает возможность перестановок в кабмине, своих должностей могут лишиться главы министерств экономики и образования. Об этом пишет газета Bild am Sonntag со ссылкой на источники.

По данным издания, Меркель таким образом пытается доработать до конца четвертый срок во главе правительства Германии. Отмечается, что Меркель после выборов в Европарламент может передать полномочия председателю Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Авторы статьи полагают, что если консерваторы по итогам выборов потеряют голоса, то Меркель придется прибегнуть к перестановкам в правительстве, чтобы улучшить рейтинги.

Ранее сообщалось, что экс-глава МИД ФРГ допустил досрочную отставку Меркель.