Кучма обвинил Москву во всех проблемах Украины

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Экс-президент Украины Леонид Кучма объяснил проблемы страны «написанной в Москве» историей. Об этом в фейсбуке написала его пресс-секретарь.

По его словам, украинцам нужно лучше знать историю своей страны.

«Ведь все проблемы — из-за того, что история Украины писалась в Москве, и герои были нарисованы в Москве», — заявил Кучма.

Он добавил, что вопросами о Степане Бандере должны заниматься историки. Кучма также заметил, что в разных регионах страны могут быть свои герои.

Ранее Кучма назвал одну из главных проблем Украины.