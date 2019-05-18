Коломойскому не в чем идти на инаугурацию Зеленского

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Олигарх Игорь Коломойский заявил, что не получал приглашение на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНИАН.

По словам бизнесмена, он намерен в течение ближайших пяти лет жить на украинской территории. Он подчеркнул, что его решение никак не связано с итогами президентских выборов.

«Меня не приглашали, во-первых. А во-вторых, я не понимаю, как это выглядит. И какие сложности там — нужен дресс-код, бабочки, галстуки — это сложно», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Коломойский вернулся на Украину.