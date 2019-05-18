Коломойскому не в чем идти на инаугурацию Зеленского
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что не получал приглашение на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНИАН.
По словам бизнесмена, он намерен в течение ближайших пяти лет жить на украинской территории. Он подчеркнул, что его решение никак не связано с итогами президентских выборов.
«Меня не приглашали, во-первых. А во-вторых, я не понимаю, как это выглядит. И какие сложности там — нужен дресс-код, бабочки, галстуки — это сложно», — сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что Коломойский вернулся на Украину.