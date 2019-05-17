Коалиция Рады прекратила свое существование

Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что коалиция Верховной Рады прекратила свое существование 17 мая. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, теперь за 30 дней будет создана новая коалиция.

«Призываю представителей всех фракций и групп начать консультации по поводу формирования новой коалиции», — добавил Парубий.

Согласно ст. 83 Конституции Украины в Раде формируется коалиция депутатских фракций, в состав которой входит большинство народных депутатов от конституционного состава ВРУ, то есть 226 народных депутатов. Если этого не случится, то Раду сможет распустить президент страны, однако при этом до плановых выборов должно оставаться не менее полугода.

Ранее сообщалось, что заблокирована возможность роспуска Рады.