В США хотят расследовать связи Джона Керри с Ираном

Сенатор Марк Рубио просит минюст США начать расследование в отношении экс-госсекретаря США Джона Керри и его возможных связях с Ираном, сообщает Fox News.

В открытом письме, размещенном на его странице в твиттере, Рубио призвал министерство юстиции дать оценку, является ли «недавние действия Керри, связанные с Совместным всеобъемлющим планом действий c Ираном» нарушением закона, который запрещает частным лицам вести переговоры от имени правительства США без разрешения.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Керри, встретившегося с иранскими официальными лицами, в нарушении закона Логана. Вероятно Трамп имел в виду сообщение о встрече Керри с министром иностранных дел Ирана Джавадом Заридом в начале 2018 года, после того, как Керри покинул свой пост государственного секретаря.

Позже Керри ответил на обвинения Трампа.