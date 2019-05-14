Венесуэла обвинила США в нарушении международного права

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Власти Венесуэлы обвинили США в нарушении международного права после того, как американские полицейские попытались проникнуть в посольство республики в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в Венесуэле заявили, что полиция США вошла в здание посольства без разрешения правительства республики.

Как отмечается, в Каракасе подчеркнули, что президент Венесуэлы Николас Мадуро «не давал разрешения» властям США.

Ранее сообщалось, что полиция США ворвалась в здание посольства Венесуэлы.