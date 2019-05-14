Венесуэла обвинила США в нарушении международного права
Власти Венесуэлы обвинили США в нарушении международного права после того, как американские полицейские попытались проникнуть в посольство республики в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, в Венесуэле заявили, что полиция США вошла в здание посольства без разрешения правительства республики.
Как отмечается, в Каракасе подчеркнули, что президент Венесуэлы Николас Мадуро «не давал разрешения» властям США.
Ранее сообщалось, что полиция США ворвалась в здание посольства Венесуэлы.