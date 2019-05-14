NYT: генпрокурор США поручил изучить истоки «российского дела»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/633/12130633/RTS2ASSX-pic905-895x505-38877.jpg">

Министр юстиции США Уильям Барр поручил федеральному прокурору в штате Коннектикут Джону Дарему изучить обоснованность расследования дела о «вмешательстве России» в американские выборы. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Дарем раньше занимался расследованиями различных правонарушения среди сотрудников национальной безопасности, в том числе в ФБР и ЦРУ.

Как отмечается, на изучении расследования «российского дела» множество раз настаивал президент США Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Барра обвинили в искажении сути доклада по «российскому делу».