NYT: генпрокурор США поручил изучить истоки «российского дела»
Министр юстиции США Уильям Барр поручил федеральному прокурору в штате Коннектикут Джону Дарему изучить обоснованность расследования дела о «вмешательстве России» в американские выборы. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, Дарем раньше занимался расследованиями различных правонарушения среди сотрудников национальной безопасности, в том числе в ФБР и ЦРУ.
Как отмечается, на изучении расследования «российского дела» множество раз настаивал президент США Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что Барра обвинили в искажении сути доклада по «российскому делу».