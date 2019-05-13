«Видеомонтаж»: Донбасс иронически оценил «послание мира» от Зеленского

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Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего иронически оценил «послание мира» от новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Взгляд».

До этого Зеленский обнародовал «послание мира», в котором религиозные лидеры, представляющие православие, мусульманство, иудаизм, обращаются к жителям Крыма и Донбасса с призывами к единству и примирению.

По словам Дейнего, комментировать нечего, если только навыки видеомонтажа, которыми обладает команда Зеленского.

Он отметил, что это видеобращение представляет собой ряд призывов религиозных лидеров, которые себя таковыми возомнили.

«Но никаких признаков того, что эти заявления – результат некоей встречи с Зеленским, я не вижу», — подчеркнул Дейнего.

Он призвал обратить внимание на съемки, которые прошли в разных интерьерах. По его мнению, все фразы скомпилированы из разных выступлений.

Ранее в Госдуме оценили планы Зеленского установить диалог с мусульманами Крыма.