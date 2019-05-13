В Крыму не поверили призывающему к миру Зеленскому

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что «послание мира» жителям Крыма и Донбасса, которое представил избранный президент Украины Владимир Зеленский, выглядит неубедительно. Об это сообщает сайт vz.ru.

Зеленский обнародовал «послание мира», в котором религиозные лидеры, представляющие православие, мусульманство, иудаизм, обращаются с «посланием мира» к жителям Крыма и Донбасса.

По мнению сенатора, видео не может привести к конкретным результатам, так как «слова – это одно, а дела – это другое».

«Там говорится: «Мы с вами, мы вместе, мы одна страна»... [Но] мы не одна страна. Это все прекрасно понимают», — отметил Цеков.

Ранее сообщалось, что Зеленский обнародовал «послание мира».

До этого Зеленский провел встречи с лидерами различных конфессий, результатом которого и стал видеоролик-обращение.

«Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы – одна страна», — заявил Зеленский.