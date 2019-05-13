«Компромисс»: зачем глава УПЦ снялся в ролике Зеленского про Крым

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В Киеве разъяснили, зачем глава УПЦ снялся в ролике новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского про Крым. Об этом сообщает ФАН.

До этого Зеленский обнародовал «послание мира», в котором религиозные лидеры, представляющие православие, мусульманство, иудаизм, обращаются к жителям Крыма и Донбасса с призывами к единству и примирению. В этом послании также можно было услышать призывы главы канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия.

По словам киевского православного публициста Дмитрия Скворцова, УПЦ с момента начала конфликта в Донбассе выступала за сохранение единства украинского государства.

Он добавил, что высказывания представителей УПЦ в этом ролике представляют собой компромисс, который не затрагивает основы православной веры.

И ради сохранения церкви на Украине члены УПЦ могут пойти на этот компромисс, подчеркнул Скворцов.

Ранее в Госдуме оценили планы Зеленского установить диалог с мусульманами Крыма.