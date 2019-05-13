Перспективы восстановления отношений России и Украины оценили в МИДе
Российский замминистр иностранных дел Григорий Карасин оценил перспективы восстановления отношений России и Украины. Об этом сообщают «Известия».
По его словам, Москва настроена на улучшение отношений с Киевом в полном объеме. Однако, отметил Карасин, для этого власти Украины должны устранить все барьеры, которые были искусственно созданы за последние пять лет.
«До сих пор там придерживались принципа «ломать — не строить» и, не считаясь ни с какими издержками для интересов страны и ее народа, сознательно разрушали все, что связывает Украину с Россией», — отметил Карасин.
Он также добавил, что пока неизвестно, в каком русле пойдет развитие отношений между двумя государствами при новоизбранном президенте Украины Владимире Зеленском. Ему в наследство достался ряд проблем на «российском треке», подчеркнул Карасин.
Он заключил, что Зеленскому не стоит уклоняться от диалога с жителями Донбасса, а также следует выполнить Минские соглашения.
Ранее сообщалось, что Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России.