Перспективы восстановления отношений России и Украины оценили в МИДе

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Российский замминистр иностранных дел Григорий Карасин оценил перспективы восстановления отношений России и Украины. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, Москва настроена на улучшение отношений с Киевом в полном объеме. Однако, отметил Карасин, для этого власти Украины должны устранить все барьеры, которые были искусственно созданы за последние пять лет.

«До сих пор там придерживались принципа «ломать — не строить» и, не считаясь ни с какими издержками для интересов страны и ее народа, сознательно разрушали все, что связывает Украину с Россией», — отметил Карасин.

Он также добавил, что пока неизвестно, в каком русле пойдет развитие отношений между двумя государствами при новоизбранном президенте Украины Владимире Зеленском. Ему в наследство достался ряд проблем на «российском треке», подчеркнул Карасин.

Он заключил, что Зеленскому не стоит уклоняться от диалога с жителями Донбасса, а также следует выполнить Минские соглашения.

Ранее сообщалось, что Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России.