Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого главу Евросовета

Действующий украинский лидер Петр Порошенко наградил государственным орденом Ярослава Мудрого главу Евросовета Дональда Туска. Об этом он написал в твиттере.

Как отмечается, Порошенко удостоил Туска такой награды за вклад в развитие сотрудничества и за сохранение украинского суверенитета.

Порошенко отметил, что очень горд, что наградил Туска. Он назвал его другом Украины.

Ранее глава Евросовета поздравил Порошенко со вторым туром.

30 апреля ЦИК Украины объявил официальные итоги второго тура выборов президента. Зеленский, по данным ЦИК, получил 73,22% голосов избирателей. Действующий президент Петр Порошенко — 24,45% голосов избирателей.