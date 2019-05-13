Премьер Литвы уходит в отставку после поражения в президентских выборах

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис уходит в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

До этого премьер пообещал, что покинет пост, если проиграет в гонке за президентское кресло в стране.

Отмечается, что Сквернялис проиграл. Он признал факт поражения и заявил, что покидает пост премьера Литвы.

«Принимаю это в качестве оценки своей работы как политика, как премьера и подам в отставку», — добавил Сквернялис.

Ранее сообщалось, что на президентских выборах в Литве завершилось голосование.