Премьер Литвы уходит в отставку после поражения в президентских выборах
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис уходит в отставку. Об этом сообщает ТАСС.
До этого премьер пообещал, что покинет пост, если проиграет в гонке за президентское кресло в стране.
Отмечается, что Сквернялис проиграл. Он признал факт поражения и заявил, что покидает пост премьера Литвы.
«Принимаю это в качестве оценки своей работы как политика, как премьера и подам в отставку», — добавил Сквернялис.
Ранее сообщалось, что на президентских выборах в Литве завершилось голосование.