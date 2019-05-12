Названы сроки встречи Трампа и Си Цзиньпина

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Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что президент США Дональд Трамп может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в июне. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите G20 в Японии.

Он также добавил, что существует «неплохой шанс» на подобную встречу.

Кудлоу подчеркнул, что КНР отошла от своих позиций в торговых переговорах с США.

Ранее Трамп заявил, что Китай чувствует себя проигравшим после последних торговых переговоров.