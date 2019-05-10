Порошенко призвал Зеленского встретиться до инаугурации
Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил избранному главе государства Владимиру Зеленскому провести встречу до момента инаугурации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Порошенко.
Отмечается, что во время встречи действующий президент намерен обсудить со своим преемником вопросы жизнедеятельности страны и передачу президентских полномочий и ответственности.
«Передача власти — это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно европейского традиции…», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Порошенко обращался к Зеленскому с таким предложением еще 30 апреля. Таким образом в пресс-службе действующего президента подтвердили предложение Зеленскому о встрече.