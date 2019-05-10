Путин приглашен на интронизацию нового императора Японии

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Посольство Японии в России сообщило, что российскому президенту Владимиру Путину было направлено приглашение на церемонию интронизации нового императора Нарухито в октябре, передает РИА «Новости».

В японском диппредставительстве уточнили, что приглашения были переданы в посольство России в Токио и в российский МИД.

«Япония направила приглашения президенту (Владимиру Путину. — «Газета.Ru») как главе Российской Федерации», — заявил в посольстве.

Отмечается, что Япония также направила приглашения лидерам других государств.

Ранее японский МИД анонсировал встречу Путина и Абэ на G20.