Путин приглашен на интронизацию нового императора Японии
Посольство Японии в России сообщило, что российскому президенту Владимиру Путину было направлено приглашение на церемонию интронизации нового императора Нарухито в октябре, передает РИА «Новости».
В японском диппредставительстве уточнили, что приглашения были переданы в посольство России в Токио и в российский МИД.
«Япония направила приглашения президенту (Владимиру Путину. — «Газета.Ru») как главе Российской Федерации», — заявил в посольстве.
Отмечается, что Япония также направила приглашения лидерам других государств.