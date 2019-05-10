Адвокат Трампа поедет к Зеленскому, чтобы просить о расследовании «сговора» с Клинтон

Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен поехать в Киев для того, чтобы дать толчок к продолжению расследования вмешательства в президентские выборы 2016 года в пользу Хиллари Клинтон. О своей будущей поездке он рассказал газете The New York Times.

Расследование было начато при украинском президенте Петре Порошенко. Джулиани сообщил, что намерен встретиться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и призвать его к продолжению расследования о том, сотрудничали ли демократы с украинскими чиновниками в период предвыборной кампании Хиллари Клинтон и Дональда Трампа три года назад.

Адвокат Трампа также намерен добиться расследования в отношении сына конкурента Трампа на следующих президентских выборах — демократа и бывшего вице-президента Джо Байдена, который недавно был замешан в скандале с харассментом. В частности, Джулиани требует расследования работы Хантера Байдена на Украине в компании, принадлежащей украинскому олигарху.

Джулиани намерен поехать в Киев в течение ближайших недель, но не сказал, знает ли Трамп о планируемой встречи с Зеленским.

Ранее Трамп обещал расследовать «сговор» Клинтон с Украиной.