На требование Эстонии вернуть «захваченные земли» отреагировали в Госдуме

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отреагировал на заявление главы МВД Эстонии Марта Хельме относительно территориальных претензий к России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Хельме выступил с требованием к России вернуть «захваченные земли».

По словам Морозова, такое требование является некорректным с точки зрения взаимоотношений между Россией и Эстонией.

Он отметил, что границы между двумя государствами закреплены соглашениями.

Кроме того, Эстония была долгое время частью СССР, который многое сделал для ее развития, подчеркнул Морозов.

Он также добавил, что СССР освободил Эстонию от немецко-фашистских захватчиков.

«Поэтому я считаю, что это вообще некорректное заявление с точки зрения исторических взаимоотношений между нашими государствами», — заключил Морозов.

Ранее минюст Эстонии потребовал от России компенсацию за «советскую оккупацию».