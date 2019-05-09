Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в его отсутствии не кроется никакой политики и конспирологии.

Он добавил, что власти России никого не приглашали на торжества в Москву.

Также он отметил, что в случае приглашения, было бы сложно присутствовать на параде Победы в Москве, поскольку он не может пропустить подобные мероприятия в Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что 9 Мая является единым праздником Победы: белорусский народ празднует его у себя, а россияне — у себя.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем Победы.