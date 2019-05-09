Комитет сената решил допросить сына Трампа

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В США комитет сената по разведке вызвал старшего сына американского президента Дональда Трампа-младшего на допрос после заявления о том, что его сведения о планах строительства башни Trump Tower в Москве были ограничены. Об этом сообщает NBC News.

Как отмечается, в сентябре 2017 года Трамп-младший сказал, что был знаком с попыткой реализации проекта «поверхностно». При этом шаги в этом направлении продолжали предприниматься после того, как его отец стал кандидатом в президенты.

Ранее сообщалась, что бывший адвокат президента США Майкл Коэн утверждает, что после дачи ложных показаний конгрессу о связях Дональда Трампа с Россией во время предвыборной гонки 2016 года адвокат главы государства «поздравил» его.