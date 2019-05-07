В Госдуме ответили на слова Климкина о «бандитизме» России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/721/11856721/falg-pic905-895x505-61206.jpg">

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов дал комментарий после того, как глава МИД Украины Павел Климкин назвал упрощенную выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик «бандитизмом». Об этом сообщает RT.

По словам Морозова, при принятии этого решения российская сторона руководствовалась гуманитарными соображениями, поэтому оно не имеет «политической подоплеки». При этом политизация происходящего Киевом связана не с защитой интересов граждан Украины.

«Излишняя политизация этого процесса предпринимается…для того, чтобы киевский режим заработал какие-то очки в глазах мирового общества, что якобы они противостоят мифической российской «угрозе», — сказал Морозов.

Ранее глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что Киев готовит ответ на решение российской стороны выдавать паспорта жителям Донбасса.