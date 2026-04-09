Нечищеные дороги: в Воркуте медикам пришлось на руках нести истекающую кровью пенсионерку

112: в Воркуте медикам пришлось на руках нести пенсионерку с кровью изо рта

В Воркуте из-за нечищеных дорог медикам пришлось на руках переносить истекающую кровью пенсионерку. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Сын женщины, Максим, рассказал, что у его матери подскочило давление и пошла кровь изо рта. Семья вызвала скорую, но приехавшие медики не смогли подъехать к дому. Тогда им ничего не оставалось, как нести женщину на руках», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как мужчины несут женщину по заснеженной дороге, рядом пациентку сопровождают медики. По словам сына пенсионерки, из-за потерянного на транспортировку до машины времени женщине стало хуже. В настоящее время она в норме, медикам удалось довезти пациентку до больницы.

Также сообщается, что после инцидента сын пострадавшей обратился в администрацию Воркуты, где ему ответили, что дороги почистят, но пока техника не приезжала.

