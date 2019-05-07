Песков назвал дату возможной встречи Путина и Помпео
Российский президент Владимир Путин может встретиться с госсекретарем США Майком Помпео 14 мая в Сочи. Такую возможность не исключил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что в этот день намечены переговоры Помпео с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, и это главное мероприятие, которое пока есть в планах у главы американского внешнеполитического ведомства.
«...а уже по итогам этих переговоров глав дипломатических ведомств мы не исключаем, что Помпео будет принят президентом России», — отметил Песков.
Ранее сообщалось, что Помпео встретится в Лавровым 14 мая в Сочи.