Штаб Зеленского открестился от организации митинга к инаугурации

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В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского заявили, что команда политика не занимается организацией митинга или встречи к инаугурации нового главы страны. Об этом сообщается на странице «Команда Зеленского» в фейсбуке.

В штабе подчеркнули, что всю информацию об акциях, связанных с Зеленским, можно узнать только из официальных аккаунтов главы Украины.

«Более того, мы просим не организовывать такие встречи! Ведь они являются незаконными и, повторяем, неофициальными!» — напомнили представители Зеленского.

Пресс-служба избранного президента порекомендовала не обращать внимание на фейковые новости о деятельности Зеленского.

Ранее Зеленский пожаловался, что Рада не дает ему стать президентом.