Лавров: встреча с Помпео стала продолжением дискуссий Путина и Трампа
Глава российского МИДа Сергей Лавров оценил встречу со своим американским коллегой Майком Помпео в финском городе Рованиеми, передает РИА «Новости».
По словам Лаврова, их беседа является продолжением дискуссий, состоявшихся между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Министр заметил, что он и Помпео смогли сделать «неплохой шаг вперед».
«У нас была очень хорошая и конструктивная беседа», — сказал Лавров.
Он добавил, что на встрече были рассмотрены вопросы, связанные с региональными ситуациями на актуальной повестке.
Ранее сообщалось, что Лавров и Помпео начали встречу в Финляндии.