Лавров: встреча с Помпео стала продолжением дискуссий Путина и Трампа

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Глава российского МИДа Сергей Лавров оценил встречу со своим американским коллегой Майком Помпео в финском городе Рованиеми, передает РИА «Новости».

По словам Лаврова, их беседа является продолжением дискуссий, состоявшихся между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Министр заметил, что он и Помпео смогли сделать «неплохой шаг вперед».

«У нас была очень хорошая и конструктивная беседа», — сказал Лавров.

Он добавил, что на встрече были рассмотрены вопросы, связанные с региональными ситуациями на актуальной повестке.

Ранее сообщалось, что Лавров и Помпео начали встречу в Финляндии.