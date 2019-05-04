Эксперт оценил слова Зеленского о выдаче паспортов России украинцам

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Глава Украинского аналитического центра и экономист Александр Охрименко оценил слова новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о выдаче паспортов России в Донбассе. Об этом сообщает RT.

Зеленский пообещал креативно ответить на указ российского лидера Владимира Путина о выдаче российских паспортов украинцам.

По мнению Охрименко, Зеленский может попытаться упростить получение украинского гражданства для прибывших недавно на Украину.

Однако, подчеркнул эксперт, что-то радикального от нового президента вряд ли стоит ожидать. Он подчеркнул, что Украина не сможет на настоящий момент адекватно ответить России.

«Киев уже столько наломал дров. Проблема явно не в паспортах», — заключил Охрименко.

До этого в Госдуме Зеленского попросили не «креативничать» из-за его ответа Путину.