Эксперт оценил слова Зеленского о выдаче паспортов России украинцам
Глава Украинского аналитического центра и экономист Александр Охрименко оценил слова новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о выдаче паспортов России в Донбассе. Об этом сообщает RT.
Зеленский пообещал креативно ответить на указ российского лидера Владимира Путина о выдаче российских паспортов украинцам.
По мнению Охрименко, Зеленский может попытаться упростить получение украинского гражданства для прибывших недавно на Украину.
Однако, подчеркнул эксперт, что-то радикального от нового президента вряд ли стоит ожидать. Он подчеркнул, что Украина не сможет на настоящий момент адекватно ответить России.
«Киев уже столько наломал дров. Проблема явно не в паспортах», — заключил Охрименко.
До этого в Госдуме Зеленского попросили не «креативничать» из-за его ответа Путину.