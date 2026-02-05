Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

В Белом доме раскрыли, когда Трамп примет решение по ДСНВ

Bloomberg: Трамп примет решение о дальнейших действиях по контролю над ЯО
Aaron Schwartz/Reuters

Президент США Дональд Трамп примет решение о дальнейших действиях по контролю над ядерным оружием (ЯО). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

По словам собеседника агентства, американский лидер прояснит этот вопрос, когда сам посчитает нужным.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США будут работать с Россией, Китаем и другими странами для сокращения количества ядерного оружия в мире.

5 февраля истек Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) между Россией и США. В российском МИД отметили, что, несмотря на проблемные моменты, соглашение «в целом» работало и сдерживало гонку стратегических вооружений. В сентябре 2025-го РФ предложила, чтобы стороны ДСНВ добровольно ограничили количество вооружений, согласно заложенным в договоре «потолкам», но США не отреагировали на эту инициативу.

Теперь Москва исходит из того, что стороны ДСНВ не связаны какими-либо обязательствами. Россия намерена «ответственно и взвешенно» действовать по вопросам стратегических наступательных вооружений, но «неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам», чтобы не допустить угроз нацбезопасности.

Ранее в США посоветовали Трампу «держаться» за ДСНВ.
 
Теперь вы знаете
Службы доставки и фастуд: какие сайты и сервисы работают даже офлайн — свежий белый список
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!