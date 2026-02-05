В Белом доме раскрыли, когда Трамп примет решение по ДСНВ

Bloomberg: Трамп примет решение о дальнейших действиях по контролю над ЯО

Президент США Дональд Трамп примет решение о дальнейших действиях по контролю над ядерным оружием (ЯО). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

По словам собеседника агентства, американский лидер прояснит этот вопрос, когда сам посчитает нужным.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США будут работать с Россией, Китаем и другими странами для сокращения количества ядерного оружия в мире.

5 февраля истек Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) между Россией и США. В российском МИД отметили, что, несмотря на проблемные моменты, соглашение «в целом» работало и сдерживало гонку стратегических вооружений. В сентябре 2025-го РФ предложила, чтобы стороны ДСНВ добровольно ограничили количество вооружений, согласно заложенным в договоре «потолкам», но США не отреагировали на эту инициативу.

Теперь Москва исходит из того, что стороны ДСНВ не связаны какими-либо обязательствами. Россия намерена «ответственно и взвешенно» действовать по вопросам стратегических наступательных вооружений, но «неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам», чтобы не допустить угроз нацбезопасности.

Ранее в США посоветовали Трампу «держаться» за ДСНВ.