Украинцы могут в ближайшем времени восстать против президента страны Владимира Зеленского и стран Запада. Об этом на своей странице в социальной сети X написал основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

«Украинцы могут восстать против Зеленского и Запада. Никакого НАТО и Европейского союза. Молодое поколение положило свои головы за пустые обещания и военно-промышленный комплекс США и западных стран», — отметил Дотком.

Он также подчеркнул, что западные страны «сбросили на Украину целые склады устаревшего оружия за сотни миллиардов».

В августе 2025 года лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал о прошедших протестах украинцев против власти. А в сентябре политолог Андрей Ваджра прогнозировал, что украинцы не решатся на крупное восстание против руководства страны.

В феврале 2026 года Киевский международный институт социологии (КМИС) сообщил, что 61% граждан доверяют Зеленскому, а 33% придерживаются противоположной позиции.

Ранее Дотком заявил о победе России над Украиной и Западом.