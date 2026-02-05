Размер шрифта
Стало известно о состоянии детей, пострадавших после поджога в красноярской школе

ТАСС: состояние детей после поджога в школе Красноярска остается тяжелым

Трое подростков, госпитализированные с ожогами после нападения одноклассницы в школе в Красноярске, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в минздраве региона.

«Состояние пострадавших <...> на данный момент оценивается как тяжелое стабильное. Они в сознании, дышат самостоятельно», — рассказали в ведомстве.

В минздраве уточнили, что администрация краевой больницы позволила родителям беспрепятственно посещать детей в отделении реанимации.

Накануне ученица восьмого класса красноярской школы устроила пожар в кабинете. После этого она встала у дверей и начала бить молотком по головам выбегающих детей. В результате пострадали шесть человек, включая учителя. Возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что девочка заранее написала в чате о подготовке нападения. По предварительным данным, она была жертвой буллинга.

На опубликованном прокуратурой ролике видно, что девочка устроила пожар не только в классе, но и в туалете, попытавшись поджечь бачок. В ее вещах нашли как минимум пять бутылок с жидкостью. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее минобразования Красноярского края объявило о проверке школ после нападений учениц.
 
