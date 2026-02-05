Иммиграционная полиция Таиланда депортировала 20 россиян

Иммиграционные власти Таиланда депортировали 20 россиян за нарушение правил пребывания в стране. Об этом ТАСС рассказал посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.

Дипломат призвал россиян «неукоснительно следить за действующим иммиграционным режимом» Таиланда.

«Нужно также учитывать, что в последнее время ужесточен контроль со стороны таиландских властей за пребыванием иностранцев на территории страны», — сказал посол.

До этого Томихин рассказал, что в 2025 году из Таиланда депортировали более 100 россиян, как правило, за нарушение миграционного законодательства.

По его словам, увеличение числа депортаций связано с нарушениями миграционных правил, а не с какой-либо специальной политикой в отношении россиян. По безвизовому режиму россиянам можно находится в Таиланде в течение 60 дней и возможностью платного продления еще на 30 дней за одну-две недели до истечения срока действия безвизового штампа.

Ранее попытка студента из РФ переехать в Таиланд закончилась проблемами с памятью и депортацией.