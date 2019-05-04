Зеленский креативно ответит Путину на указ о гражданстве РФ для украинцев

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Избранный украинский президент Владимир Зеленский пообещал креативно ответить на указ российского лидера Владимира Путина о выдаче паспортов России украинцам. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса, после чего заявил, что упрощенный порядок может распространиться на всех жителей страны.

В ответ на это Зеленский пообещал показать креативный и умный ход.

«У нас есть несколько [решений], мы должны быть креативными, быстрыми и умными, пока мы будем готовить [предложения], а потом покажем», — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что Украина протестует против упрощения получения гражданства России.

30 апреля ЦИК Украины объявил официальные итоги второго тура выборов президента. Зеленский, по данным ЦИК, получил 73,22% голосов избирателей. Дейтсвующий президент Петр Порошенко — 24,45% голосов избирателей.