Партия Мэй провалилась на выборах в Англии
На региональных выборах, которые состоялись в Англии и Северной Ирландии 2 мая, Консервативная партия понесла колоссальные потери, передает Sky News.
По итогам голосования, консерваторы лишились 1 335 депутатских мандатов и потеряли контроль над 49 местными советами.
Уточняется, что итоги голосования оказались хуже прогнозов, а результат Консервативной партии стал худшим за почти 25 лет. Возглавляющая партию британский премьер Тереза Мэй заметила, что консерваторы переживают «тяжелые времена».
Ранее сообщалось, что от Мэй вновь потребовали уйти в отставку.