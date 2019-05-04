Партия Мэй провалилась на выборах в Англии

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На региональных выборах, которые состоялись в Англии и Северной Ирландии 2 мая, Консервативная партия понесла колоссальные потери, передает Sky News.

По итогам голосования, консерваторы лишились 1 335 депутатских мандатов и потеряли контроль над 49 местными советами.

Уточняется, что итоги голосования оказались хуже прогнозов, а результат Консервативной партии стал худшим за почти 25 лет. Возглавляющая партию британский премьер Тереза Мэй заметила, что консерваторы переживают «тяжелые времена».

Ранее сообщалось, что от Мэй вновь потребовали уйти в отставку.