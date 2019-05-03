Советник назвал главный приоритет Зеленского

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Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам Александр Данилюк назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, главной задачей президента станет активизация работы «нормандского формата», в который входят четыре страны — Франция, Германия, Россия и Украина.

При этом он добавил, что основная цель — наполнить встречу смыслом, а не как можно скорее провести ее.

Ранее в МИД РФ раскрыли условия подготовки новой встречи в нормандском формате.