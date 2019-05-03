Трампа спросили о вмешательстве в выборы 2020 года
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о возможности вмешательства в американские выборы 2020 года. Об этом сообщает Fox News.
«Я не хочу, чтобы Россия или кто-либо еще манипулировал нашими выборами», — сказал Трамп.
По его словам, Россия не смогла повлиять на итог президентских выборов 2016 года.
Он также подчеркнул, что проигрыш экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон «не имеет ничего общего с Россией».
Ранее сообщалось, что Трамп призвал демократов и республиканцев к примирению.