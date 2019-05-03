Помпео: сотни российских агентов работают в службах безопасности Венесуэлы

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Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью журналисту Бену Шапиро заявил, что в службах безопасности Венесуэлы работают «сотни» человек, связанных с Россией. Стенограмма беседы приводится на сайте Госдепа.

Помпео отметил, что «вторжение» в Венесуэлу уже произошло — его якобы осуществили Куба и Россия.

«Только в службах безопасности [Венесуэлы] тысячи кубинцев. У россиян там работают сотни человек, если не больше», — сказал Помпео.

Он подчеркнул, что именно эти люди «контролируют» политический курс Венесуэлы.

Помпео заключил, что Соединенные Штаты «глубоко заинтересованы», чтобы Россия и Куба не имели «опорного пункта» поблизости США.

Ранее президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что не хотел бы вводить войска в Венесуэлу.