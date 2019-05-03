Помпео: сотни российских агентов работают в службах безопасности Венесуэлы
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью журналисту Бену Шапиро заявил, что в службах безопасности Венесуэлы работают «сотни» человек, связанных с Россией. Стенограмма беседы приводится на сайте Госдепа.
Помпео отметил, что «вторжение» в Венесуэлу уже произошло — его якобы осуществили Куба и Россия.
«Только в службах безопасности [Венесуэлы] тысячи кубинцев. У россиян там работают сотни человек, если не больше», — сказал Помпео.
Он подчеркнул, что именно эти люди «контролируют» политический курс Венесуэлы.
Помпео заключил, что Соединенные Штаты «глубоко заинтересованы», чтобы Россия и Куба не имели «опорного пункта» поблизости США.
Ранее президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что не хотел бы вводить войска в Венесуэлу.