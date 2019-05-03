На Украине пообещали вычислить украинцев, получивших российские паспорта

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Замминистра по вопросам «временно оккупированных» территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил в эфире телеканала ZIK, что Украина сможет получить список граждан, оформивших российский паспорт. Об этом сообщает УНИАН.

Грымчак напомнил, что согласно российским законам лица, имеющие несколько паспортов, обязаны сообщать об этом в компетентные органы.

«Поэтому я не вижу в этом проблем, и мы будем иметь полностью все данные», — сказал Грымчак.

Ранее Грымчак предлагал лишать гражданства за российский паспорт.

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.