На Украине пообещали вычислить украинцев, получивших российские паспорта
Замминистра по вопросам «временно оккупированных» территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил в эфире телеканала ZIK, что Украина сможет получить список граждан, оформивших российский паспорт. Об этом сообщает УНИАН.
Грымчак напомнил, что согласно российским законам лица, имеющие несколько паспортов, обязаны сообщать об этом в компетентные органы.
«Поэтому я не вижу в этом проблем, и мы будем иметь полностью все данные», — сказал Грымчак.
Ранее Грымчак предлагал лишать гражданства за российский паспорт.
24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.