Генпрокурор США прогулял слушания в конгрессе по «российскому делу»

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Генпрокурор США Уильям Барр не пришел на слушания в конгрессе по расследованию дела о «вмешательстве России» в американские выборы. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, речь идет о слушаниях по докладу спецпрокурора США Роберта Мюллера, который занимался расследованием «российского дела».

Как отмечается, Барр отказался давать показания конгрессу по этому делу.

При этом представители демократической партии в конгрессе считают, что отказ Барра «угрожает демократии» США.

Ранее сообщалось, что Барра массово призывают к отставке после критики из-за «российского дела».