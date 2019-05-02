Генпрокурор США прогулял слушания в конгрессе по «российскому делу»
Генпрокурор США Уильям Барр не пришел на слушания в конгрессе по расследованию дела о «вмешательстве России» в американские выборы. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным издания, речь идет о слушаниях по докладу спецпрокурора США Роберта Мюллера, который занимался расследованием «российского дела».
Как отмечается, Барр отказался давать показания конгрессу по этому делу.
При этом представители демократической партии в конгрессе считают, что отказ Барра «угрожает демократии» США.
Ранее сообщалось, что Барра массово призывают к отставке после критики из-за «российского дела».