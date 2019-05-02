Инаугурация Зеленского будет с «фишечками»

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Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского будет с «фишечками». Об этом заявил сценарист «Слуги народа» Юрий Костюк, передает «Украинская правда».

Детали предстоящего мероприятия он раскрывать не стал, заявив, что такого еще не было.

«А как готовимся — думаем о «фишечках». Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем», — отметил Костюк.

Точная дата инаугурации Зеленского еще неизвестна.

Ранее сообщалось, что штаб Зеленского ждет инаугурацию.

30 апреля ЦИК Украины объявил официальные итоги второго тура выборов президента. Зеленский, по данным ЦИК, получил 73,22% голосов избирателей. Дейтсвующий президент Петр Порошенко — 24,45% голосов избирателей.