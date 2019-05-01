Барра обвинили во лжи и попросили уйти в отставку

Американский сенатор Мэйзи Хироно обвинила генпрокурора США Уильяма Барра во лжи конгрессу и потребовал его отставки. Трансляцию заседания ведет CNN.

Уточняется, что об этом она сказала во время его дачи показаний по «российскому делу».

«Вы солгали конгрессу... Быть генеральным прокурором США — это священное доверие. Вы предали это доверие. США заслуживают большего. Вам следует уйти в отставку», — заявила Хироно.

По ее словам, он говорил, что не знал, поддерживает ли спецпрокурор США Роберт Мюллер его выводы, но он якобы знал.

«Вы сказали…, что не знаете, поддерживает ли Роберт Мюллер ваши выводы, но вы знали…вы солгали и теперь мы знаем это», — отметила Хироно.

Она подчеркнула, что Барр предал доверие американской общественности.

Ранее сообщалось, что Барр назвал доклад по российскому делу «своим дитём».