Захарова отреагировала на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть Венесуэлу

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия отговорила действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро от бегства из страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, американская сторона пытается всячески деморализовать армию Венесуэлы.

Одним из таких способов является распространение фейков, подчеркнула Захарова.

Ранее Помпео заявил, что Мадуро якобы хотел сбежать из республики 30 апреля, но Россия отговорила его от этого.

Мадуро подчеркнул, что это «безумие, ложь и манипуляции», и что он предан «своей жизнью и своей кожей» Венесуэле.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле.