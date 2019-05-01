В Венесуэле оценили заявления США о побеге Мадуро

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Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что венесуэльский лидер Николас Мадуро якобы хотел покинуть республику. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подобными заявлениями в Белом доме пытаются скрыть провал госпереворота в Венесуэле.

Он также добавил, что США необходимо «вспомнить про дипломатию».

Арреаса подчеркнул, что заявления США о намерении Мадуро покинуть Венесуэлу являются «ложными».

Ранее Помпео заявил, что Мадуро якобы хотел сбежать из Венесуэлы 30 апреля.