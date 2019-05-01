В Венесуэле оценили заявления США о побеге Мадуро
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что венесуэльский лидер Николас Мадуро якобы хотел покинуть республику. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, подобными заявлениями в Белом доме пытаются скрыть провал госпереворота в Венесуэле.
Он также добавил, что США необходимо «вспомнить про дипломатию».
Арреаса подчеркнул, что заявления США о намерении Мадуро покинуть Венесуэлу являются «ложными».
Ранее Помпео заявил, что Мадуро якобы хотел сбежать из Венесуэлы 30 апреля.