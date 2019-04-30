Британия назначила нового посла на Украине. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

Отмечается, что новым послом станет Мелинда Симмонс вместо Джудит Гоф.

В свою очередь, Гоф ждет другое дипломатическое назначение, добавили в пресс-службе.

Симмонс уже прокомментировала свое назначение. В своем твиттере она написала, что начала усиленно изучать украинский язык.

«С нетерпением жду встречи с украинцами», — подчеркнула Симмонс.

Ранее СМИ сообщили, что Россия сменит посла в Британии.