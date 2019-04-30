Медведчук предостерег Украину от «политики Порошенко»

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Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что продолжение санкционной политики действующего президента Петра Порошенко в отношении России приведет к серьезным проблемам в стране. Своим мнением он поделился в интервью телеканалу NewsOne.

Следование такой политике, по его словам, приведет к краху в политике, экономике и социальной сфере.

«Если та власть, которая пришла,... будет исповедовать ту примитивную, ограниченную политику Порошенко и команды, что главное — это усилить санкции, главное, чтобы эти санкции никогда не заканчивались, — это будет означать крах», — сказал Медведчук.

Он добавил, что его выводы сделаны на основе предыдущего украинского опыта.

Ранее сообщалось, что Медведчук обвинил Раду в работе на раскол Украины.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.