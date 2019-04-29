Глава МИД Ливии приедет в Россию на встречу с Лавровым

Глава ливийского МИДа правительства нацсогласия Мухаммед Сияла приедет в Россию, чтобы встретиться с коллегой главой МИД России Сергеем Лавровым. сообщает РИА «Новости».

В МИД России подтвердили, что такая встреча запланирована, однако пока не установлена точная дата встречи представителей ведомств разных стран.

До этого российский МИД отмечал, что Россия выступает за то, чтобы ливийские военно-политические силы отказались от силовых методов борьбы за власть.

Ранее в России прокомментировали происходящие военные операции в Ливии.