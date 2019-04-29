Во Франции выступили против антироссийских санкций
Французская партия «Национальное объединение» намерена поднять вопрос о снятии санкций против России на общеевропейском уровне, пишет газета «Известия».
Об этом заявил депутат парламента Франции Тьерри Мариани.
По его словам, снятие санкций зависит от успешности переговоров между Россией и Украиной.
Он также добавил, что партия поднимет вопрос о снятии санкций с России после выборов в Европарламент.
Мариани подчеркнул, что ЕС понадобится «минимум два года» для отмены всех ограничений.
Ранее сообщалось, что в Киеве призвали к «секторальным санкциям» против России.