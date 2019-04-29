Во Франции выступили против антироссийских санкций

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Французская партия «Национальное объединение» намерена поднять вопрос о снятии санкций против России на общеевропейском уровне, пишет газета «Известия».

Об этом заявил депутат парламента Франции Тьерри Мариани.

По его словам, снятие санкций зависит от успешности переговоров между Россией и Украиной.

Он также добавил, что партия поднимет вопрос о снятии санкций с России после выборов в Европарламент.

Мариани подчеркнул, что ЕС понадобится «минимум два года» для отмены всех ограничений.

Ранее сообщалось, что в Киеве призвали к «секторальным санкциям» против России.