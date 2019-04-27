Путин распорядился о ликвидации пожаров в Забайкалье

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Российский президент Владимир Подписал указ, связанный с мерами по ликвидации пожаров в Забайкальском крае. Текст документа размещен на портале нормативной правовой информации.

В документе подчеркивается, что устранение последствий природных пожаров в регионе должно считаться «важнейшей государственной задачей». Также отмечается, что пострадавшим в результате произошедшего должна быть оказана материальная помощь в размере 10 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. руб. Кроме того, поврежденные дома и строительство нового жилья будут осуществляться на средства из федерального бюджета.

Уточняется, что восстановление инфраструктуры и сельскохозяйственных ресурсов края должно быть осуществлено до 15 октября.

Ранее Путин посетил совещание в Чите, на котором обсудил с местными властями ситуацию с пожарами в Забайкальском крае.