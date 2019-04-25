Макрон захотел сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости изменить организацию Шенгенского пространства, передает РИА «Новости».

Он выразил желание исключить из него ряд стран.

«Сперва о европейском уровне. Мы решили иметь общие границы, знаменитое Шенгенское соглашение… Которое больше не работает», — добавил он.

По его словам, «необходимо полностью перестроить политику развития и миграционную политику». Макрон добавил, что после пересмотра в Шенгенской зоне может оказаться меньше стран - за счет тех, кто «не хочет обеспечивать общие границы».