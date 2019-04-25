Пушков ответил Киеву на критику указа Путина о паспортах для ДНР и ЛНР

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Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал критику властей Украины в адрес указа президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Стоило Москве позаботиться об их правах, как в Киеве тут же вспомнили о минских соглашениях», — написал Пушков.

По его словам, украинские власти «торпедировали» данные соглашения с 2015 года.

Он также добавил, что критика Киева в адрес указа Путина является «рекордным лицемерием».

Ранее сообщалось, что Госдеп осудил указ Путина о паспортах для ДНР и ЛНР.