Пушков ответил Киеву на критику указа Путина о паспортах для ДНР и ЛНР
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал критику властей Украины в адрес указа президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
«Стоило Москве позаботиться об их правах, как в Киеве тут же вспомнили о минских соглашениях», — написал Пушков.
По его словам, украинские власти «торпедировали» данные соглашения с 2015 года.
Он также добавил, что критика Киева в адрес указа Путина является «рекордным лицемерием».
Ранее сообщалось, что Госдеп осудил указ Путина о паспортах для ДНР и ЛНР.