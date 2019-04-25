Путин прилетел во Владивосток на встречу с Ким Чен Ыном

<img src="//img.gazeta.ru/files3/431/12320431/TASS_32915606-pic905-895x505-55465.jpg">

Российский президент Владимир Путин прибыл во Владивосток, где пройдет его первая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Встреча лидеров стран состоится в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Ожидается, что переговоры пройдут в корпусе S.

После встречи с Ким Чен Ыном Путин отправится в Пекин, где будет участвовать в мероприятиях международного форума «Один пояс — один путь».

Ранее источник рассказал о перемещениях бронепоезда Ким Чен Ына.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию первой встречи Путина и Ким Чен Ына.